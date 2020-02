Malori a Seregno e Cesano. Incidente a Limbiate SIRENE DI NOTTE

Nella notte nessun intervento di soccorso in Brianza mentre ieri sera dalle 21 a mezzanotte si è verificato un incidente e due persone si sono sentite male in strada.

Malori a Seregno e Cesano

Sono due le persone soccorse nella tarda serata di ieri dopo aver accusato un malore. Si tratta di un 53enne che si è sentito male intorno alle 21.20 in piazza Gandini a Seregno, poi soccorso dalla croce bianca di Giussano e accompagnato in ospedale a Desio in codice verde. E di un 32enne che ha iniziato a sentirsi poco bene alle 23.20 in via Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno. L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori dell’Avis Meda e poi trasportato in ospedale in codice verde.

Incidente a Limbiate

Infine segnaliamo un incidente avvenuto poco dopo le 22.30 a Limbiate (frazione Mombello), dove una donna di 55 anni è rimasta vittima di una caduta dalla bicicletta. Le condizioni della 55enne sono apparse subito abbastanza serie: sul posto si è portata la croce rossa di Misinto che dopo una prima valutazione ha caricato la donna in ambulanza per poi trasportarla in ospedale a Desio in codice giallo.