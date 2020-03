Malori e cadute: tre persone in ospedale SIRENE DI NOTTE

Sono tre le persone finite in ospedale nella notte tra domenica e lunedì 2 marzo 2020. Un 52enne e un 78enne sono stati soccorsi per malore, un altro 50enne per una caduta.

Malori e cadute: tre persone in ospedale

Nel dettaglio il primo intervento di soccorso è scattato poco prima dell’una. Un’ambulanza, proveniente da Vimercate, si è portata a Usmate, in via San Giovanni Bosco, per soccorrere un 50enne rimasto ferito a seguito di una caduta da una scala. Fortunatamente sono state subito escluse serie conseguenze e dopo gli accertamenti sul posto l’uomo è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde.

Buone anche le condizioni del 78enne soccorso a Biassono poco dopo l’una e trenta. I volontari della croce verde lissonese l’hanno raggiunto in via Villa e Cesana (Sp6) in codice giallo e dopo aver prestato le prime cure l’hanno trasferito in codice verde all’Ospedale San Gerardo di Monza.

E’ invece stato portato al Policlinico il 52enne che ha accusato un malore poco dopo le tre ed è stato soccorso in via Matteotti a Brugherio. In questo caso, a intervenire, sono stati i volontari della croce bianca locale. Per l’uomo si è trattato solo di un semplice malessere ma è stato comunque trasportato in ospedale a Monza per accertamenti.