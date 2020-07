Malori e intossicazioni: due persone in ospedale SIRENE DI NOTTE

Malori e intossicazioni: due le persone finite in ospedale nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 24 luglio. Il dettaglio degli interventi di soccorso.

Malori e intossicazioni: due persone in ospedale

Poco prima dell’una la chiamata al 112 ha fatto mettere in moto la macchina dei soccorsi per una donna di 67 anni che ha accusato un malore in Autostrada A4, nel tratto tra Trezzo e Cavenago/Cambiago. Sul posto si sono portate ambulanza e automedica in codice rosso: le condizioni delle 67enne inizialmente sono apparse molto serie. Una volta completati gli accertamenti sul posto l’allarme è rientrato e la donna è stata trasportata in ospedale a Vimercate in codice verde.

Intorno alle 3.20 invece i volontari della Croce bianca di Seveso si sono portati in piazza Dozio a Meda dove hanno prestato le prime cure a una giovane di 21 anni. La ragazza si è sentita male dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Fortunatamente nulla di grave ma è stato comunque disposto il trasferimento in ospedale in codice verde.

Ieri sera un malore a Vimercate

Nella serata di ieri, giovedì, segnaliamo anche un malore occorso ad una donna di 51 anni soccorsa in via 25 Aprile a Vimercate intorno alle 22.30. Sul posto i volontari del soccorso locale e l’automedica. La 51enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale cittadino.

