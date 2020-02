Tre interventi dei soccorritori nella notte tra domenica e oggi, lunedì 24 febbraio. Due persone sono finite in ospedale per malore, un’altra per intossicazione etilica.

Malori e intossicazioni etiliche: tre persone in ospedale

Nel dettaglio poco dopo la mezzanotte un 48enne è stato soccorso a Ceriano Laghetto, in via 1 Maggio, a causa di qualche bicchiere di troppo. L’uomo, dopo le cure sul posto, è stato trasferito in ospedale a Saronno in codice verde.

Un’ora più tardi a Seregno è stato invece soccorso un 41enne che si è sentito male in strada, in via Stefano da Seregno. Sul posto sono accorsi i volontari locali che fortunatamente hanno escluso gravi complicazioni. Il 41enne è stato poi trasportato in ospedale a Carate in codice verde.

Più serie le condizioni di un 30enne che ha accusato un malore a Varedo poco prima delle sei di questa mattina. L’uomo, soccorso dalla croce bianca di Cesano è stato portato in ospedale a Desio in codice giallo.