Malori in azienda, attimi di paura per due dipendenti. Mattinata di apprensione a Concorezzo e ad Agrate, dove sono stati soccorsi due lavoratori in codice rosso.

La situazione più grave a Concorezzo

La situazione più grave è quella di Concorezzo, dove un uomo di 58 anni si è sentito male in uno stabilimento di via Torquato Tasso. Il 58enne si è sentito male intorno alle 10.45: sul posto sono accorse in codice rosso un'ambulanza e un'automedica, che hanno immediatamente accertato la gravità della situazione. Una gravità rimasta tale anche dopo le prime cure portate sul posto: il codice dell'intervento, infatti, è stato confermato rosso. Una volta stabilizzato l'uomo è stato quindi trasportato con il massimo dell'urgenza al Policlinico di Monza.

Sollievo ad Agrate

Pochi minuti dopo un intervento dei soccorritori si è reso necessario ad Agrate, in uno stabilimento di via della Tecnica. Intorno alle 11.15 un uomo di 60 anni si è sentito male, inducendo i colleghi a chiamare i soccorsi. Sul posto si sono precipitati in codice rosso un'ambulanza e un'automedica, che hanno portato le prime cure al 60enne. Fortunamente in questo caso le condizioni dell'uomo sono andate migliorando e l'intervento è stato derubricato a giallo.