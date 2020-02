Malori, infortuni in azienda e aggressioni SIRENE DI NOTTE

Diversi interventi di soccorso nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 26 febbraio 2020. Nelle ultime ore in Brianza ci sono stati malori, infortuni sul lavoro e anche un’aggressione.

Sirene di notte

Nel dettaglio il primo intervento dei soccorritori è stato intorno a mezzanotte e mezza per una caduta in strada a Carnate. Sul posto, in via Roma, si è portata la croce azzurra di Trezzo che ha prestato le prime cure a un 34enne. Fortunatamente l’uomo non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Malore a Monza

E’ stata invece accompagnata in ospedale a Monza la donna di 60 anni soccorsa per malore in via Prina a Monza intorno alle 2.15. La 60enne è stata assistita dai volontari della croce verde di Lissone e poi portata al San Gerardo in codice verde.

Aggressione ad Agrate

Poco più tardi, alle 2.40, ad Agrate Brianza due persone sono rimaste coinvolte in un evento violento. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di un’aggressione. Sul posto, in viale delle Industrie, sono intervenuti i volontari del soccorso Vimercatese e i Carabinieri del gruppo compagnie Monza. Un 47enne e un uomo di 62 anni sono stati visitati e accompagnati in ospedale a Vimercate in codice verde.

Malore a Lentate

Alle 3.20 segnaliamo un uomo di 51 anni che si è sentito male in via Diaz a Lentate sul Seveso. Anche in questo caso, fortunatamente, nulla di grave. I soccorritori della croce rossa locale lo hanno trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

Infortunio a Varedo

Infine alle 3.50 un 37enne è stato soccorso in un impianto lavorativo di via Valsugana a Varedo a seguito di un infortunio. Sul posto i soccorsi e i Carabinieri della Compagnia di Desio. L’uomo è finito in pronto soccorso a Desio in codice verde.