Maltempo a Carate, Lambro sorvegliato. Franato il parcheggio delle scuole a Costa

Anche a Carate Brianza iniziano a farsi sentire gli effetti del forte nubifragio che da ore sta oramai interessando tutto il Nord Italia e la zona di Milano in particolare.

Ad Agliate il fiume fa paura: si montano le paratie

Sotto osservazione fin dalle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 15 maggio, c'è il fiume Lambro ad Agliate dove il livello dell'acqua è salito vertiginosamente. In località Borgo San Dazio i residenti sono in allarme nonostante le due file di paratie montate nei mesi scorsi a protezione dell'abitato. Ma con le previsioni, che segnalano ancora forti precipitazioni anche per le prossime ore, il timore è che l'allerta possa trasformarsi in emergenza. Per questo l'Amministrazione comunale di Carate Brianza ha già disposto il montaggio completo delle paratie.

Frana in via Montello a Costa

La pioggia torrenziale, intanto, ha già fatto i primi danni. A Costa Lambro, in tarda mattinata, una frana ha interessato la zona del parcheggio a servizio delle scuole elementari della frazione terminato nel novembre del 2022 e realizzato dall'Amministrazione comunale.

L’opera pubblica era stata possibile grazie all’accordo bonario sottoscritto a suo tempo con il Conte Negri da Oleggio che aveva ceduto gratuitamente al Comune di Carate Brianza parte dei terreni adiacenti di proprietà in via Montello per aggiungere un’area di sosta per le auto ad integrazione di quella già esistente lungo la via ma che, negli anni, si era rivelata insufficiente causando non pochi problemi, anche di sicurezza, durante l’entrata e l’uscita da scuola di studenti e insegnanti.

La frana si è riversata lungo la strada trascinando sassi e fango copioso. In via Montello sono dovuti intervenire i volontari della Protezione civile insieme agli agenti della Polizia locale che hanno temporaneamente interdetto l'accesso da via Cavour in prossimità della casa di riposo della Rovella. All'opera anche un escavatore che sta lavorando per liberare la carreggiata e consentire il passaggio dei veicoli.