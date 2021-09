In via Monte Solaro

I pompieri stanno lavorando in via Monte Solaro, nella frazione di Cimnago. Ma si segnalano anche alberi e rami pericolanti.

Diverse richieste di soccorso sono pervenute alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Monza a causa del maltempo che ha interessato la Brianza tra la notte e le prime luci dell'alba. In particolare si registrano parecchi danni a Lentate.

Maltempo, a Lentate scoperchiato il tetto di una casa

Alle nove di questa mattina erano già una decina gli interventi in corso da parte dei Vigili del fuoco in particolare per alberi e rami pericolanti. In via Monte Solaro invece il tetto di una abitazione è stato completamente scoperchiato a causa del forte vento.