Maltempo, albero cade su un'auto in transito

E' successo ieri sera, sabato 31 luglio 2021 in via Filippo Gerbino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lazzate e le Forze dell'ordine.

Albero caduto

Ieri sera, sabato 31 luglio 2021, un albero è caduto su un'auto in transito. L'episodio è avvenuto verso le 21 nel territorio di Lentate sul Seveso, lungo la Sp152, in via Via Filippo Gerbino, La caduta della pianta è avvenuta a causa del maltempo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un Aps dei Vigili del fuoco di Lazzate e le Forze dell'Ordine.