Maltempo, albero si abbatte sulla strada a Meda

Maltempo, un albero si è abbattuto sulla strada a Meda.

Albero caduto a Meda per il maltempo

A causa della pioggia che in questo momento si sta abbattendo sui Comuni della Brianza nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 luglio 2020, un albero in via Degli Angeli Custodi è finito sulla strada. Fortunatamente in quel momento non stava transitando alcun veicolo, pertanto non si sono registrati danni a cose o persone.

Sul posto la Polizia Locale

Sul posto gli agenti della Polizia Locale e la ditta appaltatrice del verde per la rimozione.

