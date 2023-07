Maltempo, il sottosegretario Molteni a Desio e Seregno

Maltempo, il sottosegretario Nicola Molteni a Desio e Seregno per visionare da vicino i danni causati dal maltempo in Brianza: incontrati anche molti sindaci del territorio.

Dopo aver fatto tappa a Lissone, questa mattinata, sabato 29 luglio 2023, il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni si è recato a Desio e Seregno in un giro di quelle che sono state le zone colpite dal maltempo. A Desio Molteni si è recato al Flover Garden dove ha incontrato, in compagnia tra gli altri del sindaco Simone Gargiulo, l’amministratore delegato dell'azienda Silvano Girelli.

"La presenza del sottosegretario ci ha permesso di mettere in evidenza quanto non solo noi, ma l’intero settore florovivaistico sia stato duramente interessato dagli ultimi eventi meteorologici - ha sottolineato Girelli - Auspichiamo di poter accedere ai risarcimenti e ai fondi messi a disposizione. L'attenzione dimostrata dal sottosegretario ci fa ben sperare".

Dopo aver fatto visita a Desio, Molteni si è recato nella sede della Lega a Seregno. Qui ha incontrato molti sindaci e assessori dei Comuni della Brianza Ovest, tra cui Varedo, Ceriano Laghetto, Bovisio Masciago, Seveso, Cogliate e Lentate sul Seveso.

"Credo che nel momento in cui si alza il grido di allarme sia un dovere da parte di chi ha responsabilità di governo toccare con mano i danni di un evento atmosferico che ha creato problemi non solo in questo territorio, ma in tanti altri territori lombardi - ha sottolineato Molteni - Sarà compito nostro seguire l'evolversi dei fatti".