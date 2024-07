Maltempo in Brianza, oltre quaranta interventi per i Vigili del Fuoco

Strade allagate, alberi caduti al suolo o con rami pericolanti, lamiere e tegole crollate a terra e tetti scoperchiati. Sono i danni del forte nubifragio che si è abbattuto nelle ultime ore sulla Brianza.

Maltempo in Brianza, oltre quaranta interventi dei Vigili del Fuoco

Oltre quaranta le richieste di intervento per soccorso urgente ricevute dalla sala operativa del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco. I danni per la forte ondata di maltempo che si è abbattuta nel tardo pomeriggio sulla Brianza si sono registrati in particolare nella Brianza Ovest.

Tutti i distaccamenti impegnati sul territorio

Colpiti i Comuni di Meda, Lentate sul Seveso, Lazzate, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno e Seveso. Interventi anche a Lesmo.

Al momento sono impegnati quasi tutti i distaccamenti permanenti e volontari del Comando di Monza e Brianza. In campo anche Polizia Locale e Protezione Civile dei vari Comuni.