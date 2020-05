Maltempo nella notte: diversi allagamenti in Brianza FOTO VIDEO

Maltempo nella notte: diversi allagamenti in Brianza. Colpita in particolar modo la zona a Nord e Nord-Ovest della provincia. Dodici gli interventi dei Vigili del fuoco.

Come preannunciato nella giornata di ieri, è stata una notte caratterizzata dal maltempo in buona parte della Lombardia, Brianza compresa.

Dalla tarda serata di ieri e fino alle prime luci dell’alba si sono verificate intense precipitazioni che hanno causato anche qualche disagio. In particolare sono 12 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Monza e Brianza per il maltempo e per gli allagamenti segnalati in diverse zone della provincia.

Tra i disagi maggiori segnaliamo l’allagamento di un sottopasso a Ceriano Laghetto, ma anche l’intervento in una villetta colpita da un filmine nel comune di Cogliate. In quest’ultimo caso oltre ai pompieri sono intervenuti in posto i volontari di Aps Lazzate e Aps Saronno. Fortunatamente non ci sono stati feriti, si sono riscontrati solo danni al condotto di evacuazione dei fumi della cucina.

Poi, come potete vedere nel video proposto in apertura, sono in corso interventi per liberare scantinati e box allagati (in questo caso via Buozzi a Lazzate)

Tra gli interventi segnalati dalla Provincia di Monza e Brianza anche un piccolo allagamento sulla Sp 41, sulla Sp 58, nel comune di Usmate e sulla Sp118 nel comune di Lentate sul Seveso. Segnalati alberi caduti anche a Besana in Brianza e a Sulbiate.

Via Milano allagata a Usmate

Sempre a causa delle forti piogge della notte, questa mattina era parzialmente allagata la via Milano ad Usmate, come testimoniano le foto inviate da un nostro lettore.

Sempre nel vimercatese segnaliamo l’allagamento del sottopasso dell’Offellera (sotto l’autostrada A4, al confine con Brugherio) e il torrente Molgora a Omate sotto osservazione.

