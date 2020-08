Maltempo nel Vimercatese, forti raffiche di vento e alberi abbattuti VIDEO

Maltempo sul Vimercatese. Serata di paura quella trascorsa ieri sera, venerdì 28 agosto 2020, su tutto il Vimercatese, in particolare ad Arcore e Villasanta. Le forti raffiche di vento che si sono abbattute tra le 21 e le 22 hanno provocato alberi abbattuti e molte chiamate ai Vigili del Fuoco.

Grossi danni si sono registrati anche a Monza

Arcore

Ad Arcore c’è stata anche un’intensa grandinata che ha provocato diversi blackout soprattutto in centro. Ma le forti raffiche di vento hanno provocato l’abbattimento di tre alberi rispettivamente in via Cesare Battisti, via Monte Cervino e via Piave.

Villasanta

Attimi di paura in via Tiepolo dove un grosso albero di un condominio è caduto sulla strada. Ma i danni maggiori si sono registrati sui tetti di due conomini che si trovano anch’essi in via Tiepolo e che sono stati scoperchiati dalle forti raffiche di vento.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare per quasi tutta la notte per liberare la via dai grossi tronchi e dai rami degli alberi

TORNA ALLA HOME