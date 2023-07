Maltempo, travolte le bancarelle del mercato

Il fortissimo temporale che si è abbattuto nella mattinata di oggi, 21 luglio, sul Vimercatese ha colpito pesantemente anche il mercato di Vimercate che si tiene come tradizione ogni venerdì nel centro storico.

Mercato colpito in pieno

All'arrivo dei nuvoloni una buona parte degli ambulanti è riuscita a chiudere in fretta e furia gli ombrelloni e a mettere in salvo la merce. Non tutti però sono riusciti a farlo in tempo.

Bancarelle travolte, ombrelloni distrutti

Diverse le bancarelle travolte alla furia del vento e dalla pioggia, in particolare nella zona di piazza Castellana e via De Castiglia. Letteralmente distrutti anche alcuni ombrelloni.

Ingenti i danni