Maltrattamenti al padre, arrestato 23enne di Cornate

Maltrattamenti al padre, arrestato un 23enne di Cornate. Il giovane, di origine marocchina, vessava e insultava il genitore di sessant’anni per ottenere denaro.

Insulti e minacce per 1.500 euro

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile, quando i Carabinieri della stazione di Bellusco sono intervenuti in seguito a una lite in famiglia scoppiata in un’abitazione di Cornate. Al loro arrivo i militari hanno scoperto che non si trattava di un caso isolato: da giorni, infatti, un 23enne, di origine marocchina, vessava il padre con insulti e minacce con lo scopo di farsi consegnare 1.500 euro. I Carabinieri, attraverso le testimonianze dei genitori e dei vicini di casa del 23enne, hanno acclarato che la condotta del giovane violavano le norme introdotte con il “codice rosso” a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Oltre a configurarsi i reati di maltrattamenti contro familiare e tentata estorsione continuata, infatti, il comportamento del 23enne aveva generato nel genitore uno stato d’ansia e svilimento quotidiano, dovuto alle continue violenze fisiche e psicologiche subìte. Il giovane, quindi, è stato tratto in arresto e associato al carcere di Monza dai militari.

