Le indagini sono partite dopo un'aggressione nei confronti della donna che si era rifiutata di consegnargli la droga per l'acquisto di sostanze stupefacenti e la denuncia del fatto. .

Maltrattamenti, rapina ed estorsione nei confronti della madre, in carcere 48enne. I Carabinieri della Stazione di Desio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, nei confronti di un 48enne residente a Desio, ritenuto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, rapina ed estorsione ai danni della madre convivente.

Le indagini dei Carabinieri dopo la denuncia della madre

Il provvedimento trae origine dalla denuncia presentata dalla donna a inizio gennaio, a seguito di un’aggressione avvenuta all’interno dell’abitazione familiare. In quell’occasione, l’indagato avrebbe colpito la madre e proferito nei suoi confronti frasi vessatorie, dal momento che la donna si era rifiutata di consegnargli una somma di denaro che l’uomo avrebbe inteso utilizzare per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Pressioni e violenze reiterate nel tempo

Le successive indagini, svolte dai Carabinieri e coordinate dal Pubblico Ministero titolare del procedimento, hanno consentito di delineare un contesto di reiterate condotte violente, pressioni e richieste di denaro ai danni della vittima, situazioni che si sono protratte nel tempo. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di applicazione della misura cautelare, accolta dal Tribunale di Monza che ha disposto la custodia in carcere. L’uomo è stato pertanto associato alla Casa Circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La persona indagata è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.