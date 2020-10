Mancano gli spazi, salta il post scuola alle materne di Arcore

Mancano gli spazi necessari per consentire la distanza di sicurezza tra i bambini al fine di evitare il contagio da Covid-19: salta il post scuola ma anche il ripristino dell’orario dello scorso anno nelle scuole materne di Arcore.

La decisione è stata comunicata ai genitori dal dirigente scolastico Marta Chioffi, che si è appena insediata alla guida delle scuole arcoresi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata da Rosalba Colombo.

Una decisione mal digerita da mamme e papà

Una decisione però mal digerita da mamme e papà che non solo dovranno affrontare il problema di non avere il servizio di post scuola alle materne, ma dovranno anche far fronte alla novità riguardante la riduzione dell’orario di uscita dei loro figli dai vari plessi scolastici. Infatti le scuole materne ridurranno l’orario di uscita dei bambini rispetto agli anni scorsi.

I genitori avevano scritto una lettera alla dirigente

I genitori, circa una settantina, nelle scorse settimane avevano scritto una lettera indirizzata al dirigente scolastico per chiedere lumi sulla vicenda. E nei giorni scorsi una delegazione aveva incontrato l’assessore alla Pubblica Istruzione Paola Palma per chiedere un aiuto all’Amministrazione comunale. Nella lettera inviata alla preside abbiamo evidenziato tutte le criticità della decisione riguardante la riduzione dell’orario alla scuola materna.

La dirigenza scolastica ha fatto sapere che il ritorno all’orario degli anni precedenti sarà subordinato all’arrivo di personale che possa rimpolpare l’attuale organico.

La comunicazione dell’Amministrazione comunale

Nella mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre 2020, l’Amministrazione comunale, sulla pagina Facebook “Sportello scuola” ha ufficializzato la decisione confermando, però, che il servizio di pre e post scuola verrà regolarmente attivato nei tre plessi delle scuole elementari.

