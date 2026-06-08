Il Comune di Vimercate avvia la fase sanzionatoria per il mancato ritiro delle dotazioni obbligatorie per la raccolta differenziata.
Mancato ritiro della dotazione per la raccolta differenziata, partono le multe
A partire dal 1° luglio, la Polizia Locale procederà all’emissione di verbali da 50 euro nei confronti di tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che non hanno ritirato negli ultimi anni i materiali forniti gratuitamente dall’Amministrazione comunale e necessari per effettuare correttamente la raccolta differenziata.
Il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente le dotazioni messe a disposizione dal Comune: il sacco giallo (multipak), l’ecuosacco o l’ecuobox (bidone rosso).
Controlli e verifiche
Gli uffici competenti hanno ultimato un’accurata verifica incrociata dei database, individuando con precisione quali famiglie e quali imprese non abbiano mai provveduto al ritiro. Questi soggetti riceveranno la notifica del verbale a partire dalla data indicata.
Di seguito le modalità di ritiro in base alla tipologia di utenza.
Per i condomini con più di 40 unità abitative, sia i sacchi rossi (ecuosacchi) sia i sacchi gialli multipak devono essere ritirati presso i distributori automatici presenti sul territorio.
Per le abitazioni singole e i condomini fino a 40 unità, il ritiro è differenziato:
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il bidone rosso (ecuobox) si ritira presso l’Ufficio Ecologia (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00); chi non fosse disponibile in questi orari può inviare una richiesta via e-mail a ecologia@comune.vimercate.mb.it;
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i sacchi gialli si reperiscono presso i distributori automatici.
I sacchi gialli si ritirano ai distributori automatici. Per il sacco rosso o il bidone rosso occorre rivolgersi all’Ufficio Ecologia, con le stesse modalità indicate sopra.
I distributori automatici
I cinque distributori automatici sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e si trovano nelle seguenti location:
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Vimercate centro – ingresso della Biblioteca Civica in Piazza Unità d’Italia (accessibile negli orari di apertura della biblioteca)
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Vimercate nord, Via Passirano, esterno della Farmacia Comunale
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Oreno, Via Lodovica, nel parcheggio della scuola secondaria Saltini
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Ruginello, Via Don Lualdi, nei pressi della Casa dell’Acqua e della Farmacia Comunale
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Velasca, Via De Amicis 4/A
Per informazioni: Ufficio Ecologia — ecologia@comune.vimercate.mb.it
Il commento
“Con questa misura vogliamo mandare un segnale chiaro: chi fa la raccolta differenziata correttamente non può continuare a vedere i propri sforzi vanificati dall’indifferenza di altri. Le sanzioni non sono un obiettivo in sé, ma uno strumento per rimettere equità: chi si comporta in modo responsabile merita che quel comportamento venga riconosciuto e tutelato”, commenta Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città.