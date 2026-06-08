Il Comune di Vimercate avvia la fase sanzionatoria per il mancato ritiro delle dotazioni obbligatorie per la raccolta differenziata.

Mancato ritiro della dotazione per la raccolta differenziata, partono le multe

A partire dal 1° luglio, la Polizia Locale procederà all’emissione di verbali da 50 euro nei confronti di tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che non hanno ritirato negli ultimi anni i materiali forniti gratuitamente dall’Amministrazione comunale e necessari per effettuare correttamente la raccolta differenziata.

Il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente le dotazioni messe a disposizione dal Comune: il sacco giallo (multipak), l’ecuosacco o l’ecuobox (bidone rosso).

Controlli e verifiche

Gli uffici competenti hanno ultimato un’accurata verifica incrociata dei database, individuando con precisione quali famiglie e quali imprese non abbiano mai provveduto al ritiro. Questi soggetti riceveranno la notifica del verbale a partire dalla data indicata.

Di seguito le modalità di ritiro in base alla tipologia di utenza.

Per i condomini con più di 40 unità abitative, sia i sacchi rossi (ecuosacchi) sia i sacchi gialli multipak devono essere ritirati presso i distributori automatici presenti sul territorio.

Per le abitazioni singole e i condomini fino a 40 unità, il ritiro è differenziato:

il bidone rosso (ecuobox) si ritira presso l’Ufficio Ecologia (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00); chi non fosse disponibile in questi orari può inviare una richiesta via e-mail a ecologia@comune.vimercate.mb.it;

i sacchi gialli si reperiscono presso i distributori automatici.

I sacchi gialli si ritirano ai distributori automatici. Per il sacco rosso o il bidone rosso occorre rivolgersi all’Ufficio Ecologia, con le stesse modalità indicate sopra.

I distributori automatici

I cinque distributori automatici sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e si trovano nelle seguenti location:

Vimercate centro – ingresso della Biblioteca Civica in Piazza Unità d’Italia (accessibile negli orari di apertura della biblioteca)

Vimercate nord, Via Passirano, esterno della Farmacia Comunale

Oreno, Via Lodovica, nel parcheggio della scuola secondaria Saltini

Ruginello, Via Don Lualdi, nei pressi della Casa dell’Acqua e della Farmacia Comunale

Velasca, Via De Amicis 4/A

Per informazioni: Ufficio Ecologia — ecologia@comune.vimercate.mb.it