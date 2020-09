Manda un sms dicendo di volerla fare finita: arrivano pompieri e Carabinieri

Manda un sms dicendo di volerla fare finita: arrivano i pompieri e i Carabinieri. E’ accaduto a Carnate. Imponente dispiegamento di mezzi di soccorso.

Manda un sms dicendo di volerla fare finita, intervengono pompieri e Carabinieri

Ha annunciato l’intenzione di farla finita mandando un sms al suo legale che, una volta letto il messaggio, ha subito allertato i Carabinieri. E’ accaduto nelle scorse ore a Carnate dove, dopo la chiamata alle Forze dell’ordine, sono arrivate diverse squadre di Vigili del Fuoco, militari e ambulanza.

Grossa è stata la sorpresa quando i pompieri sono riusciti ad aprire la porta di ingresso dell’appartamento: la casa era vuota, dell’uomo nessuna traccia.

Nello stesso frangente è però arrivata la segnalazione della presenza di un soggetto, ubriaco, che vagava lungo i binari della stazione cittadina. I soccorritori si sono dunque spostati in stazione pensando potesse trattarsi del soggetto in questione, salvo poi scoprire che non si trattava della stessa persona segnalata dal legale.

L’intervento si è concluso poco dopo quando, rientrando nei pressi dell’abitazione, soccorritori e Forze dell’ordine hanno trovato la persona che stavano cercando: stava rincasando, come se nulla fosse successo.

TORNA ALLA HOME