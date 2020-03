Mandaci la foto con gli auguri a papà, avrai un regalo indimenticabile.

Solo per i lettori del Giornale di Vimercate

Fai una sorpresa a papà in occasione della sua festa del 19 marzo: inviaci una foto con dedica. La pubblicheremo sul Giornale di Vimercate in edicola martedì prossimo, 17 marzo. Una copia che potrai quindi conservare.

La foto stampata su una maglietta

Non è però l’unico regalo per papà. I primi 150 che parteciperanno, inviando la foto entro e non oltre domenica sera, avranno in omaggio una maglietta con la stampa dell’immagine.

Come partecipare

Partecipare è semplicissimo. Per inviare la foto e la dedica basta infatti collegarsi al sito tantiauguripapa.it e seguire le istruzioni; oppure inviare foto, dedica, nome, cognome e paese di residenza del papà, nome dell’autore della dedica (specificando anche un indirizzo e-mail) via Whatsapp al numero 345.6126540.

Il regalo

Una volta acquistata la copia del Giornale in edicola martedì prossimo, 17 marzo, basterà recarsi con la stessa al Centro Stampa Brianza, di via Garibaldi, 6, a Vimercate, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 dal martedì al venerdì, il sabato dalle 9 alle 12 (lunedì pomeriggio chiuso) portando con sé il Giornale e una chiavetta usb con la fotografia. L’immagine, come detto, sarà stampata gratuitamente su una maglietta, anche questa offerta dal Centro stampa Brianza. Non resta quindi che affrettarsi a partecipare: il regalo è riservato infatti solo ai primi 150 che invieranno foto e dedica entro domenica

Restrizioni Coronavirus

A causa delle restrizioni sugli spostamenti imposte per il contenimento del Coronavirus, sarà possibile recarsi al Centro stampa dopo il termine delle stesse.

Per altre informazioni è possibile visitare il sito www.centrostampabrianza.it