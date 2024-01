Maneggia un petardo inesploso, ferito gravemente un 16enne di Meda

E’ finito in ospedale con gravi ferite alla mano un 16enne residente a Meda che nel pomeriggio di Capodanno ha pensato bene di continuare a festeggiare l’arrivo del 2024 facendo esplodere alcuni petardi trovati per strada.

Maneggia un petardo inesploso

In base a quanto è stato possibile ricostruire, nel pomeriggio del primo gennaio, intorno alle 16.30, tre ragazzi minorenni (classe 2007/2008), mentre stavano camminando in via Papa Giovanni XXIII hanno trovato dei botti inesplosi, molto probabilmente rimasti lì dalla sera precedente. Hanno così pensato di raggrupparli per crearne uno più grande, in modo da provocare un’esplosione più potente.

Ferito gravemente un 16enne

Ma mentre stavano maneggiando i petardi, improvvisamente uno è esploso e uno dei ragazzi, di 16 anni, è rimasto ferito. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Seregno, per i rilievi di rito, oltre a un’ambulanza. Il 16enne è stato trasferito alla MultiMedica di Sesto San Giovanni, dove risulta tuttora ricoverato per lacerazioni importanti alla mano destra. Non è in pericolo di vita.

Dimesso il sevesino che ha perso la mano

E' invece stato dimesso dall'ospedale San Gerardo di Monza il 13enne di Seveso che prima di Capodanno aveva perso una mano facendo esplodere un botto.