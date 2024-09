Si rifiutano di dargli da bere perché ubriaco e lui per tutta risposta li aggredisce afferrandoli per il collo. Attimi di grande paura e apprensione nella giornata di martedì scorso, 10 settembre, al bar del centro sportivo di Sulbiate.

Mani al collo dei baristi per un bicchiere rifiutato

A scatenare il panico è stato un uomo sulla cinquantina che ha aggredito i due baristi (una ragazza e un ragazzo) della struttura, che ha riaperto con una nuova gestione solamente la scorsa settimana dopo alcuni mesi di chiusura.

La situazione è precipitata poco prima delle 16 quando l’uomo, che a quanto pare aveva già alzato il gomito bevendo diversi bicchieri di vino, ne ha chiesto un altro ai due giovani baristi. I due ragazzi, vedendo che le sue condizioni erano già fin troppo alterate dai fumi dell’alcol, si sono rifiutati (giustamente), di servirgli il nuovo bicchiere.

Apriti cielo. L’uomo si è immediatamente alterato e ha spaccato il bicchiere vuoto che aveva sul tavolo davanti a lui. Non pago, si è scagliato verso la giovane barista prendendola per il collo. Vista la situazione, il collega è immediatamente intervenuto per difendere la ragazza, ma anche lui purtroppo è stato aggredito dall’uomo, subendo la stessa sorte della collega venendo a sua volta afferrato per il collo dal 50enne.

La chiamata ai soccorsi

Fortunatamente i due giovani sono riusciti poi a divincolarsi ed immediatamente hanno fatto partire la richiesta di soccorso con la chiamata alla centrale operativa che nel giro di pochi minuti ha portato un’ambulanza e due pattuglie dei Carabinieri sul posto.

I giovani sono stati presi immediatamente in carico dal personale medico e successivamente si sono recati all’ospedale di Vimercate dove sono stati medicati. I carabinieri invece hanno ristabilito la calma e allontanato l’uomo.

La vicenda però non è terminata nel pomeriggio. I due giovani, una volta medicati al Pronto soccorso del nosocomio vimercatese, sono rientrati al bar del centro sportivo, ma hanno purtroppo trovato lì nuovamente l’uomo ad attenderli.

Hanno così chiamato nuovamente i militari che, intervenuti per la seconda volta sul posto, lo hanno di nuovo allontanato . Nei suoi confronti sono in corso degli accertamenti e non è da escludere che i giovani procedano con una denuncia per aggressione.