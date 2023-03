Mano incastrata nel macchinario, giovane operaio soccorso in codice rosso

Grande spavento per un giovane operaio di 26 anni che nella serata di ieri, mercoledì 22 marzo a Burago, ha seriamente rischiato di perdere una mano mentre lavorava su un macchinario. Inizialmente soccorso in codice rosso, le sue condizioni sono migliorate nel corso dell'intervento.

Mano incastrata nel macchinario

L'allarme è scattato intorno alle 19 in uno stabilimento di via Ampere. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che il giovane, residente a Vimercate, era intento a operare con un macchinario per il taglio di un tubo in acciaio quando, probabilmente a causa di una distrazione, ha inserito la mano destra all'interno di una fessura per togliere uno scarto del materiale che stava lavorando. La mano però si è incastrata e le morse hanno iniziato a stritolarla.

L'allarme di un collega

Alle grida d'aiuto del 26enne ha risposto immediatamente un altro dipendente della ditta, il responsabile del turno serale. E' stato lui a bloccare il macchinario e poi a chiamare il 118 per i soccorsi. I paramedici sono giunti sul posto in codice rosso con un'ambulanza da e un'automedica da Vimercate. Dopo le prime urgenti cure sul posto il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Inizialmente le sue condizioni sono apparse molto gravi, ma nel corso dell'intervento il quadro clinico è notevolmente migliorato. Ricoverato in codice verde nel reparto di Chirurgia della mano, ne avrà per una ventina di giorni.