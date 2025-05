Manovra azzardata all'incrocio, patente ritirata a un commerciante di Meda.

Manovra azzardata in via Indipendenza

E' successo nella mattinata di mercoledì 21 maggio 2025: in base a quanto ricostruito, un esercente del 1972 residente in città, dove ha anche un'attività, stava percorrendo via Indipendenza in direzione Seregno alla guida della sua Jeep quando, all'intersezione con via Magenta, ha superato l'auto che lo precedeva.

Fermato dalla Polizia Locale

Una manovra azzardata (il Codice della strada vieta di sorpassare in prossimità di un incrocio) notata dagli agenti della Polizia Locale, che si trovavano poco più indietro. Gli operatori hanno pertanto invitato l'automobilista a fermarsi e gli hanno contestato il sorpasso pericoloso.

Multa e patente ritirata

Oltre a dargli una sanzione di circa 180 euro (non riducibile nemmeno se pagata entro 5 giorni), al commerciante è stata ritirata la patente. Non potrà quindi guidare per il tempo che stabilirà la Prefettura.