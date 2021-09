Marijuana coltivata sul terrazzo: arrestati due ventenni

Dal controllo su strada alle piante di marijuana sul terrazzo. I Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestano due giovani con il “pollice verde”.

Marijuana coltivata sul terrazzo

I militari di Cesano Maderno hanno arrestato per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti due giovani, un 20enne ed un 22enne residenti in città. E’ il primo pomeriggio quando una pattuglia dell’Arma effettua un controllo di routine ad un’auto con a bordo i due ventenni.

La perquisizione a casa dei due ventenni

Il conducente tenta inizialmente di accelerare ma poi desiste e si ferma. Scatta immediatamente un controllo approfondito e, all’interno del veicolo, i Carabinieri scoprono 50 grammi tra hashish e marijuana. Vengono così perquisite le abitazioni di entrambi i ventenni. A casa del passeggero i militari trovano altri 50 grammi di hashish oltre a bilancini di precisione, mentre nell’appartamento del conducente una piccola coltivazione di marijuana sul terrazzo, con tanto di kit per il riscaldamento e l’irradiazione delle piante.

Arresti domiciliari per entrambi

I due ventenni sono stati dichiarati in arresto e immediatamente processati per direttissima davanti al Tribunale di Monza che, in attesa di definire il processo, ha collocato entrambi agli arresti domiciliari.