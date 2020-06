L’assessore regionale Martina Cambiaghi in visita a Concorezzo

L’assessore regionale Martina Cambiaghi a Concorezzo, ad Acquaworld. La riunione organizzata per parlare delle criticità nella gestione della ripartenza per la struttura sportiva ricreativa.

Tra le strutture che maggiormente stanno subendo le conseguenze dell’emergenza Coronavirus e che soprattutto ancora non hanno riaperto al pubblico ci sono quelle sportive ricreative come Acquaworld a Concorezzo, dove lunedì scorso si è svolto un incontro alla presenza del sindaco Mauro Capitanio, dell’assessore regionale ai Giovani e allo Sport Martina Cambiaghi, dell’onorevole Mauro Capitanio e dei vertici della struttura.

Le criticità per la ripartenza

Una riunione organizzata dal Comune per portare all’attenzione di Regione Lombardia alcune criticità rispetto alla gestione della fase di ripartenza della struttura sportiva ricreativa, chiusa da fine febbraio, che vede impiegate circa 120 persone a Concorezzo e altre 80 circa nella struttura di Monticello Brianza.

E le perdite economiche

I proprietari di Acquaworld hanno posto all’attenzione dell’assessore Cambiaghi la perdita consistente a livello economico di questi mesi dovuta alla chiusura dell’attività e le difficoltà rispetto alle condizioni normative per la futura riapertura al pubblico.

Il bando Safe working

“Le imprese dello Sport e del Benessere sono tra quelle che, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, hanno sicuramente maggiormente sofferto – ha spiegato Martina Cambiaghi, Assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – Dopo le difficili settimane della quarantena sono finalmente ritornata a girare il territorio, un passaggio fondamentale di vicinanza soprattutto in questa fase di ripartenza.

In questi ultimi mesi non è certo mai mancato l’ascolto di tutte le realtà sportive ed in particolare quelle brianzole – ha concluso l’assessore Regionale – Da alcune settimane è stato pubblicato un bando ad hoc “Safe working – Io riparto sicuro” che mette a disposizione delle aziende del settore 500 mila euro per finanziare le spese sostenute per mettere in atto tutte le misure idonee alla riapertura”.

Proposte e soluzioni al vaglio

“Si tratta di una situazione di crisi vissuta da tante imprese del nostro territorio – ha precisato il sindaco Mauro Capitanio-. L’incontro è stato propedeutico per evidenziare possibili soluzioni e proposte rispetto alle opportunità future di riapertura della struttura. Un grazie all’assessore Cambiaghi per avere dedicato un pomeriggio all’ascolto delle necessità del nostro territorio. L’impegno del Comune continuerà a essere focalizzato sull’aiuto verso le imprese locali anche facendo rete e mettendo in campo tutte le azioni possibili per supportare il tessuto economico concorezzese in questa difficile fase di ripartenza”.

