Maschere da snorkeling, l’appello del sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio. Gli strumenti ideati per le immersioni possono diventare un supporto fondamentale nella lotta al Coronavirus.

“Un aiuto concreto per gli ammalati”

Le maschere da snorkeling, commercializzate da Decathlon, nei giorni scorsi sono state utilizzate su alcuni pazienti affetti da Coronavirus. Grazie ad alcune modifiche, infatti, gli strumenti ideati per le immersioni possono diventare un supporto importante per la respirazione. Proprio in quest’ottica, il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha voluto rivolgere un appello a tutti i cittadini concorezzesi.

“Nei giorni scorsi un’azienda bresciana ha brevettato una valvola speciale che, montata sulle maschere prodotte da Decathlon, permette di trasformare quest’ultime in supporti per la respirazione – ha spiegato il primo cittadino durante una diretta Facebook – Queste maschere sono già state utilizzate all’ospedale di Chiari, nel bresciano, e c’è la volontà di estenderne l’utilizzo anche in altri presidi ospedalieri. Decathlon ha donato circa 10.000 mascherine all’azienda bresciana che si occupa delle valvole, ma ovviamente la richiesta è molto alta”.

Da qui la decisione di rivolgere un appello anche ai cittadini di Concorezzo.

“Chiunque di voi ne possieda una può decidere di donarla alla Protezione civile, che si occuperà del ritiro presso la vostra abitazione – conclude Capitanio – Basta chiamare questo numero: 039-62800888. Alcune realtà concorezzesi hanno ricevuto il brevetto per le valvole dall’azienda bresciana e sono pronte a modificare le maschere per rendere utilizzabili in ospedale. Grazie al vostro contributo potremo donarle all’ospedale di Vimercate e aiutare concretamente un italiano nella lotta contro il Coronavirus”.

TORNA ALLA HOMEPAGE