Mascherine, la ditta “Faro” al fianco del Comune di Ornago. L’azienda fornirà gratuitamente i dispositivi alla cittadinanza.

Nella giornata di ieri, martedì 7 aprile, il Comune di Ornago ha fatto il punto della situazione sulla distribuzione delle mascherine. L’utilizzo di quest’ultime è stato reso obbligatorio nei giorni scorsi dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana per contrastare la diffusione del coronavirus.

“Regione Lombardia ha promesso mascherine per tutti i comuni – ha annunciato il sindaco Daniel Siccardi – Per il comune di Ornago è stato previsto un carico di 1.350 pezzi (gli abitanti di Ornago sono poco più di 5.000, ndr), quindi non sufficiente a soddisfare i bisogni di tutti i cittadini. Sappiamo che rintracciarle è veramente difficile e i tempi di consegna sono molto lunghi. L’azienda Faro Spa ha voluto prendersi a cuore questa causa ed ha voluto contribuire per far avere almeno una mascherina chirurgica per cittadino”.