“Massima sicurezza per gli studenti e mascherina anche in aula”

“Le classi parteciperanno divise alle lezioni: una parte da scuola e l’altra in videoconferenza – ha spiegato la preside, Mariella Rauseo – Con tutti i limiti che la didattica integrata presenta, ce la faremo. La nostra priorità è l’interesse dei nostri alunni, docenti e personale Ata. Per questo, gli uffici scolastici hanno recuperato alcuni spazi non più utilizzati dell’edificio: è stata sistemata l’ex aula ricevimento parenti, perché da ora in poi i colloqui si organizzeranno telematicamente – spiega – Inoltre, verrà utilizzata quella che era la casa del custode”.

Durante la prima settimana solo le matricole faranno il loro ingresso in classe, dalla settimana dopo, invece, verrà attivata la didattica integrata per tutto il liceo: “Solo la metà della classe assisterà alle lezioni in presenza , l’altra metà seguirà il tutto in videoconferenza da casa”. Solo in questo modo è stato possibile garantire la ripartenza: “I banchi sono stati posizionati a circa un metro e trenta l’uno dall’altro – afferma Rauseo – Malgrado questo, chi rimarrà in classe, durante le lezioni, indosserà la mascherina”. Una decisione presa ad inizio settembre, prima dell’arrivo delle disposizioni ministeriali, che prevedono l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in caso di mancata distanza di sicurezza: “Preferiamo fare ancora di più. Questa regola è stata votata praticamente all’unanimità. Solo una studentessa ha voluto astenersi per rappresentare la parte di studenti che non era d’accordo”.

