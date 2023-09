Materassi e rifiuti incendiati nella ex Snia di Varedo. Questa mattina, venerdì, sono accorsi i Vigili del Fuoco in un capannone utilizzato come ricovero da senzatetto

Piccolo incendio in un vecchio capannone della ex Snia di Varedo

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Forse avevano acceso un fuocherello per scaldarsi ma le fiamme sono andate rapidamente fuori controllo coinvolgendo un paio di stanzine all'interno di un capannone fatiscente della ex Snia di Varedo. L'immobile è utilizzato come ricovero da persone senza fissa dimora. Questa mattina, venerdì, un'autopompa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Desio è accorsa a Varedo per un incendio che si stava sviluppando all'interno del capannone che si trova proprio di fronte al viale di accesso dalla piazzetta di via Umberto I.

Bruciati materassi e rifiuti vari

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

L'allarme è scattato intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale con il comandante Claudio Camisasca e il sindaco Filippo Vergani. Una volta sul posto gli operatori hanno constatato che si trattava di un piccolo incendio che stava bruciando alcuni materassi e rifiuti vari (oltre a infissi in legno), evidente segno che quegli spazi erano frequentati da qualcuno. Le fiamme sono state rapidamente domate in circa un'ora. Al momento dell'arrivo dei soccorsi nel capannone non era presente nessuno, quindi non si registrano persone coinvolte nell'accaduto.