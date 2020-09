Mattinata di incidenti in Brianza: soccorsi Concorezzo, Seregno, Vedano e Mezzago

Mattinata di incidenti in Brianza. Dopo una notte tranquilla, dal punto di vista dei soccorsi, tra le sette e le otto, si sono verificati diversi sinistri, tre dei quali abbastanza seri.

Mattinata di incidenti in Brianza

Alle 7.15 in via Salvo d’Acquisto a Concorezzo si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto in cui è rimasto ferito un 35enne. Le sue condizioni sono apparse inizialmente molto gravi tanto che Areu ha inviato sul posto ambulanza e automedica in codice rosso. Le condizioni del 35enne, una volta assistito dagli operatori sanitari, sono parzialmente migliorate ma è stato comunque necessario il trasferimento in ospedale in codice giallo. la dinamica dello scontro è al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai soccorritori.

Poco più tardi, alle 7.50, un 44enne è stato investito in via Wagner a Seregno. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dell’ambulanza e degli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito. Il 44enne, assistito dai volontari dell’Avis Meda, è stato successivamente trasportato al Pronto Soccorso di Desio per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sarebbero invece abbastanza serie le condizioni della 42enne rimasta ferita a seguito di una caduta da moto avvenuta a Vedano, in via Battisti, poco prima delle otto. La donna, assistita dagli operatori della Croce verde lissonese è stata caricata in ambulanza e portata al San Gerardo in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale.

Infine un altro scontro auto moto si è verificato a Mezzago intorno alle 8. L’incidente, in via Roma, ha coinvolto un 31enne e una donna di 49 anni. I soccorsi sono ancora sul posto ma da quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha inviato sul posto ambulanza e automedica, una persona sarebbe rimasta ferita in modo serio.

