Mattinata di incidenti sulle strade della Brianza: rallentamenti in A4 e sulla Sp13

Traffico

Mattinata nera per gli automobilisti brianzoli. Tra le sette e le otto di questa mattina, venerdì 19 novembre, sono due gli incidenti che si sono verificati nel vimercatese, uno in A4 e l'altro sulla Sp 13.

Mattinata di incidenti sulle strade della Brianza: rallentamenti in A4

Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro in Autostrada A4 è avvenuto nel tratto tra Agrate e l'innesto con la Tangenziale Est. Coinvolto un mezzo pesante mentre dal punto di vista dei soccorsi un uomo di 44 anni stato assistito sul posto dai volontari di Avps Vimercate che lo hanno poi trasportato in codice verde in ospedale. Visto l'orario di punta si sono registrati parecchi disagi per gli automobilisti, in direzione Milano.

Incidente sulla Sp13

Altro incidente è avvenuto sulla Sp 13 intorno alle 7.40 all'altezza del confine tra Caponago e Pessano con Bornago. In questo caso si sarebbe trattato di uno scontro che ha coinvolto diversi automezzi. Tre i feriti soccorsi sul posto da due ambulanze e l'automedica arrivate in codice giallo. Codice che fortunatamente è stato derubricato a verde dopo i primi accertamenti sanitari sul posto. Nessuna conseguenza grave dunque per le persone coinvolte,. mentre sono pesanti i rallentamenti sulla provinciale e sulle strade limitrofe.

(foto archivio)