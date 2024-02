Mattinata difficile sulla Milano Meda a causa di un incidente sulla rampa

Traffico congestionato questa mattina, venerdì 16 febbraio, in pieno orario di punta per gli automobilisti, sulla Milano Meda.

Mattinata difficile sulla Milano Meda a causa di un incidente

A causare le code un incidente avvenuto intorno alle 7.30 nel tratto tra Seveso e Meda. A scontrarsi sulla rampa della superstrada, per cause ancora da accertare, due auto, una delle quali è finita parzialmente ribaltata sulla carreggiata in direzione Nord.

Sul posto sono sopraggiunti tempestivamente i soccorsi. A occuparsi delle condizioni dei feriti, due uomini, sono stati i volontari di Avis Meda che dopo i primi accertamenti sul luogo del sinistro hanno fortunatamente escluso gravi conseguenze e trasportato i due feriti in ospedale in codice verde.

Sul posto sono rimasti i Vigili del fuoco di Monza e tre equipaggi della Polizia locale di Meda che si sono occupati dei rilievi dell'incidente e della gestione del traffico.