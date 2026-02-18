Maxi controllo nel Parco delle Groane: trovata droga nel bar di un locale

Identificate 130 persone nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di tutela del decoro urbano

Nuovo controllo straordinario del territorio ieri, martedì, nell’area del Parco delle Groane: la Polizia di Stato ha coordinato un servizio nei comuni di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto disposto nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di tutela del decoro urbano.

Maxi controllo nel Parco delle Groane

All’operazione hanno preso parte personale della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e delle Polizie Locali di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, insieme a un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato; complessivamente sono stati impiegati 20 operatori, divisi in più equipaggi e pattuglie .

Hashish nel bar di un locale

Nel corso delle attività sono state identificate 130 persone, di cui 32 risultate con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 46 veicoli nel corso di tre posti di controllo. È stato inoltre controllato un esercizio commerciale, all’interno del quale sono stati identificati 27 avventori, di cui 10 italiani con precedenti di polizia; nel bagno del locale sono stati rinvenuti, a carico di ignoti, 3,28 grammi di hashish.

Sequestrata una patente falsa

Nel corso del servizio è stata eseguita anche una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire 8,55 grammi lordi di hashish, con conseguente sanzione amministrativa di un cittadino per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Sono state inoltre elevate tre sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed è stata sequestrata una patente internazionale egiziana risultata falsa.