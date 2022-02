Maxi controllo straordinario sul territorio: 141 identificati e 1 denunciato

Cesano Maderno

Sotto la lente la stazione ferroviaria e cinque esercizi commerciali del centro.

A Cesano Maderno dalle 19 di ieri, mercoledì 2 febbraio, all'1 di oggi, giovedì 3 febbraio, servizio straordinario di vigilanza e controllo del territorio disposto dal questore di Monza e della Brianza. Sono stati identificate 141 persone. Una è stata denunciata.

Maxi controllo straordinario sul territorio

Al maxi controllo ha partecipato personale dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico del Reparto prevenzione crimine Lombardia, del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica, dell’Ufficio immigrazione. Hanno operato la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Cesano Maderno. Nell’ambito della pianificata e sistemica attività di prevenzione, orientata verso i luoghi sensibili del territorio comunale, sono stati eseguiti controlli alla stazione ferroviaria e in cinque esercizi commerciali del centro, tra le via IV Novembre, via Borromeo e via Torrazzo.

I numeri dell'operazione

Sono state identificate 141 persone, con conseguente controllo del possesso del Green pass. Tre cittadini stranieri di nazionalità tunisina e marocchina sono stati invitati all’ufficio Immigrazione per più approfonditi controlli circa la loro posizione amministrativa

sul territorio nazionale e uno di questi è stato denunciato per irregolare presenza sul territorio.

Nella foto, la Polizia Locale di Cesano Maderno durante un servizio di controllo del territorio di settimana scorsa.