Maxi discarica scoperta con i droni, sequestrato un terreno a Limbiate. Operazione congiunta di Polizia Locale e Polizia provinciale nella zona industriale, ci sono anche rifiuti pericolosi

Maxi discarica su un terreno

Un terreno con mille metri cubi di rifiuti di vario genere, anche pericolosi, posto sotto sequestro a Limbiate. Il provvedimento è stato emesso a conclusione di un servizio congiunto svolto dalla Polizia Locale e dalla Polizia Provinciale di Monza e Brianza nei giorni scorsi.

Sequestrata l'area

Gli operatori dei due comandi hanno apposto i sigilli all’ingresso di un terreno situato nella zona industriale a sud del paese, vicino al confine con Senago, in seguito all’attività d’indagine condotta con alcuni sopralluoghi e l’ausilio di droni, che ha rilevato una notevole quantità di rifiuti abbandonati.

Anche rifiuti pericolosi

Nell’area sono stati depositati in maniera incontrollata mucchi di spazzatura di vario genere, come macerie e altro materiale derivante da demolizioni, legno, lastre di granito, plastica e contenitori di rifiuti pericolosi come bombole di gas gpl e oli esausti. Il proprietario del terreno, un imprenditore residenti fuori di Limbiate, è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Necessaria la bonifica

Quindi è scattato il sequestro del terreno con tutti i rifiuti che vi sono depositati ai sensi dell’articolo 354 del codice di Procedura penale: ora l’area dovrà essere sottoposto a un intervento di pulizia e bonifica.

Operazione congiunta contro l'abbandono di rifiuti

Un’operazione che dimostra la sensibilità degli operatori del comando di Polizia Locale e dei colleghi del reparto provinciale al tema ambientale e che con azioni come questa mira a debellare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti.

Una discarica nei boschi di Pinzano

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Sempre nei giorni scorsi, una discarica abusiva è stata individuata in un’area verde del quartiere Pinzano. Grazie alle telecamere, gli agenti del comando di piazza V Giornate sono riusciti a risalire all’identità del responsabile dell’abbandono di materiale edile in mezzo ai boschi, si tratta di un uomo di nazionalità brasiliana residente a Limbiate.

Identificato e denunciato il responsabile

Analizzando le immagini delle videosorveglianza e dei varchi di lettura targhe, gli agenti hanno ricostruito gli spostamenti del furgoncino che conteneva i rifiuti scaricati, quindi all’autore dell’abuso, che è stato denunciato. Contestualmente gli è stato imposto di ripulire tutta l’area dai rifiuti.