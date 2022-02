Clamoroso

Colpo grosso della Polizia di Stato del commissariato di Sesto San Giovanni, che ha rinvenuto la refurtiva nel cuore della città

Maxi furto alla sede della "Yamaha" di Lesmo: moto ritrovate su un furgone rubato. Colpo grosso quello messo a segno dalla Polizia di Stato del commissariato di Sesto San Giovanni, che in settimana ha letteralmente preso due piccioni con una fava.

Gli agenti non solo hanno rinvenuto un Fiat «Ducato» che risultava rubato da oltre tre mesi, ma sono anche riusciti a recuperare ben nove moto da cross, del valore complessivo di 70mila euro, che erano state sottratte dalla sede lesmese della «Yamaha» solamente qualche giorno prima. Moto che, neanche a dirlo, erano state trafugate proprio per mezzo del sopra citato furgone.

Galeotto fu il furgone

Il mezzo, però, risultava rubato in provincia di Como da dicembre 2021 e sulle sue tracce si erano già messe da tempo le Forze dell’ordine. A ritrovarlo, in settimana, sono stati proprio gli uomini della Polizia di Stato di Sesto San Giovanni, che lo hanno individuato in un posteggio nel cuore della città. E una volta aperto il cassone posteriore i poliziotti si sono ritrovati di fronte la rombante sorpresa.

