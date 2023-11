Maxi furto di biciclette nel negozio specializzato, bottino da 58mila euro

A Cesano Maderno un furto come la sequenza di un film, messo a segno da due o tre complici che hanno addirittura pensato a impedire l’uscita in strada ai residenti buttati giù dal letto dal frastuono della vetrina in frantumi. Molto ingente il bottino: sedici biciclette per un valore commerciale di 58mila euro.

Maxi furto di biciclette nel negozio

Il colpo notturno nei giorni scorsi nel negozio Alby bike di corso Libertà angolo via Puccini, punto di riferimento per i ciclisti della Brianza.

I ladri, sicuramente due, molto probabilmente tre, sono entrati in azione intorno alle 3.20. Sono arrivati davanti al negozio a bordo di un furgone aperto che hanno usato come ariete per sfondare con il cassone una vetrina. Quindi, lo hanno piazzato all’angolo con via Puccini, da cui poi sono scappati in contromano dopo aver rubato le biciclette, tra mountain bike, bici da corsa e bici elettriche. La razzia si è consumata nel giro di quattro, cinque minuti al massimo. I radar dell’antifurto del negozio sono entrati in funzione insieme al nebbiogeno, che ha reso più difficoltoso ma non impossibile il colpo. Per evitare che i residenti intervenissero e bloccassero la loro fuga, i malviventi hanno posizionato il fil di ferro ai cancelli delle abitazioni.

Cinque anni fa un colpo simile

Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri, che nella notte del maxi furto, allertati dall’allarme antintrusione, hanno raggiunto il negozio insieme al titolare, il sevesino Alberto Sappa. Ammontano almeno a 10mila euro i danni all’attività, che è rimasta chiusa per diversi giorni per consentire a Sappa di fare l’inventario e di rimettere tutto in ordine. Alby bike aveva subito un analogo furto nel 2018.