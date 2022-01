Desio

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica e la croce Rossa di Nova Milanese.

Maxi incidente: coinvolte quattro auto e un camion, ferito un 60enne. Lo scontro è avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 24, a Desio all'incrocio tra via Gabellini e via Villani.

Maxi incidente, coinvolti cinque veicoli

L'allarme ai soccorritori è arrivato intorno alle 12 nelle vicinanze del cimitero vecchio, tra via Gabellini e via Villani. Giallo il codice con cui è stato attivato l'intervento. Cinque i veicoli coinvolti. Sul posto si sono portati poco dopo lo schianto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito. A quanto risulta da una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto tra una vettura su cui viaggiava un 60enne e un camion. L'auto ha carambolato e dopo aver impattato contro il camion ha finito la sua corsa coinvolgendo altre tre auto in sosta.

Il ferito trasportato a Monza

Una volta raggiunta via Gabellini i sanitari della Croce Rossa di Nova Milanese si sono presi cura del 60enne, l'unico ad avere riportato conseguenze in seguito allo scontro. Gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto lavorare parecchio per raccogliere le testimonianze e procedere con la ricostruzione della dinamica. C'è voluto un po' per riuscire a liberare la carreggiata dai veicoli. Il 60enne ferito, dopo le prime cure, è stato condotto in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.