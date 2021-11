Controlli

Polizia Locale di Seveso impegnata al cimitero nei giorni di Ognissanti e commemorazione dei defunti.

Maxi-multa al venditore abusivo, sequestrati 400 fiori. Polizia Locale di Seveso impegnata al cimitero per contrastare l'abusivismo.

Polizia Locale, fiori sequestrati e multa

Il personale della Polizia Locale, nei giorni di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, è impegnato sul territorio soprattutto, nei pressi del cimitero cittadino. Oggi, lunedì, il servizio è svolto anche con l'aiuto della Protezione Civile. Tutto questo al fine di garantire la sicurezza e impedire fenomeni di abusivismo. Nell'ambito dei controlli sono stati sequestrati oltre 400 fiori recisi, divisi in mazzi. Inoltre un venditore abusivo è stato sanzionato in base alla legge regionale sul commercio con un verbale da 3mila euro. In base al DL 14 / 2017 è stato inoltre applicato l'allontanamento dal territorio. Si tratta di un atto che può portare, in caso di recidiva, al cosiddetto daspo urbano applicato dal questore di Monza.