Una delle loro basi logistiche era situata in un capannone di Agrate Brianza, dove venivano stoccati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Maxi operazione antidroga dei Carabinieri: 13 arresti

È stata sgominata dai Carabinieri di Sesto San Giovanni, che nella mattinata di ieri martedì 14 aprile hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, una banda composta da 13 persone, di cui 6 sono finite in carcere e 7 invece agli arresti domiciliari. I soggetti, di età compresa tra i 33 e i 53 anni, sono 9 di nazionalità italiana, 2 bosniaca, 1 serba e 1 marocchina.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Milano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è conseguente all’intensa attività investigativa svolta dai militari della Sezione Operativa di Sesto San Giovanni, sviluppata non solo mediante tecniche tradizionali di osservazione, controllo e pedinamento, ma anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché mediante l’installazione di videocamere di sorveglianza, e ha consentito di accertare l’esistenza di un’articolata associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marijuana, composta da 11 soggetti, per la maggior parte operanti nei territori di Monza e Milano, nonché di individuare ulteriori soggetti esterni all’associazione, nei cui confronti sono stati raccolti elementi di prova relativi a singoli episodi di detenzione di stupefacenti, per un totale complessivo di 23 indagati.

In particolare, le indagini hanno evidenziato come l’associazione criminale, dotata di basi logistiche di stoccaggio nelle province di Monza e Brianza e Milano, fosse in grado di gestire il traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, hashish e marijuana, mediante la ricezione di carichi variabili da alcune decine fino a oltre 200 chilogrammi di stupefacente, provenienti dalla Spagna a bordo di autoarticolati e successivamente destinati allo spaccio in tutto il territorio nazionale.

I luoghi della banda

Nella disponibilità del gruppo criminale sono emersi luoghi destinati allo stoccaggio della sostanza, tra cui capannoni situati ad Agrate Brianza e Vignate, ubicati in zone industriali poco frequentate e normalmente dedicate al carico e scarico merci; personale stabilmente incaricato della gestione dei magazzini e del trasporto dello stupefacente in Lombardia e in altre regioni; automezzi utilizzati per il trasporto e la distribuzione della sostanza; almeno un’arma clandestina e telefoni criptati tramite un’applicazione di messaggistica istantanea che consente la cancellazione automatica dei contenuti dopo un tempo preimpostato.

I proventi dell’attività di spaccio, costituiti da denaro contante, venivano portati in un centro commerciale in provincia di Monza gestito da soggetti di origine cinese, per il successivo invio ai destinatari mediante sistemi illeciti di trasferimento del denaro. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati oltre 1.000 kg di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana, 1,3 kg di cocaina, 200 spinelli, oltre 80.000 euro in contanti e una pistola con 50 cartucce.

L’indagine rappresenta il seguito di una precedente attività investigativa condotta dagli stessi Carabinieri e che aveva già portato, nel marzo 2024, all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 11 soggetti appartenenti a un’analoga associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti.