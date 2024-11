Maxi operazione della Polizia locale, sequestrati dodici veicoli abbandonati e privi di assicurazione

Hanno lavorato per tutta la mattinata di oggi, mercoledì 13 novembre 2024, per ripulire e dare una nuova dignità ad un parcheggio pubblico che si trova in un'area industriale di Arcore e che veniva utilizzato come parcheggio "abusivo" di mezzi abbandonati.

I protagonisti del ripulisti sono gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Gabriele Garberoglio. Gli agenti hanno messo in atto una maxi operazione che ha portato al sequestro, con rimozione con il carroattrezzi, di ben 12 veicoli che si trovavano abbandonati nel parcheggio pubblico che si trova in via Grandi, in corrispondenza del civico 80, nella zona industriale di Bernate, quasi al confine con Vimercate.

Veicoli abbandonati e alcuni senza targa e parti del motore

In poche parole il parcheggio del complesso industriale era diventato, nel corso degli anni, un vero "cimitero" delle auto. Gli agenti della Polizia locale hanno trovato di tutto: auto senza assicurazione (alcuni veicoli si trovavano già sotto sequestro) altre automobili addirittura senza targhe.

Per non parlare di alcuni mezzi privi di parti fondamentali del motore tali da essere considerati rifiuto speciale. Tutti i veicoli erano parcheggiati lungo la pubblica via e occupavano posti auto usati normalmente dai lavoratori delle aziende locali.

Una maxi operazione che ha impegnato molti carroattrezzi e che è avvenuta sotto gli occhi increduli dei tanti piccoli artigiani e imprenditori che lavorano in zona e che hanno ringraziato il comandante Garberoglio e gli agenti per una operazione che aspettavano da molto tempo ma che nessuno aveva mai messo in atto.