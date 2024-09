Maxi sequestro di 93 chilogrammi di cocaina

Maxi sequestro di stupefacenti a Seregno: 93 chilogrammi di cocaina, che erano custoditi in una casa privata.

Sequestrati quasi cento chili di cocaina

Sequestro record nelle scorse ore in città: quasi cento chilogrammi di cocaina. Il carico da milioni di euro è stato trovato e sequestrato nell’ambito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato del commissariato Comasina. In manette, in attesa di convalida dell’arresto, è finito l’inquilino a cui fa riferimento l’abitazione.

In manette un albanese

Si tratta di un cittadino albanese di 31 anni, incensurato, ma legato da vincoli di parentela a personaggi già coinvolti in passato in altre inchieste sui traffici di droga. Il maxi sequestro è avvenuto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre. Ulteriori dettagli sull'importante operazione dei poliziotti milanesi potrebbero emergere nelle prossime ore.