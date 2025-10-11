Il sinistro è avvenuto ieri, venerdì, nella corsia di sorpasso in direzione sud, lunghe code e vasto spiegamento di soccorsi

Maxi tamponamento sulla Milano-Meda, cinque feriti. Il sinistro è avvenuto ieri, venerdì, sulla corsia di sorpasso in direzione sud, lunghe code e spiegamento di soccorsi

Cinque feriti

Cinque persone, tutti uomini tra i 29 e i 39 anni, sono rimaste ferite nel maxi tamponamento avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 10 ottobre, sulla Milano-Meda. Il sinistro si è verificato poco prima delle 16,30, in direzione sud, in prossimità dell’uscita di Varedo, coinvolgendo tre veicoli, due auto e un furgone, che stavano procedendo lungo la corsia di sorpasso.

I soccorsi

In seguito all’incidente sono accorse quattro ambulanze, l’auto medica, i Vigili del Fuoco di Desio e la Polstrada per i rilievi del caso. Dopo le prime cure sul posto i feriti sono stati accompagnati in codice verde all’ospedale di Desio e in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Code e rallentamenti

L’impatto a catena ha avuto forti ripercussioni sul traffico veicolari creando rallentamenti e lunghe code anche lungo le strade vicino all’uscita della Milano-Meda considerata anche l’ora di punta.