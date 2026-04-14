C’è anche un 41enne di Nova Milanese, coinvolto nei controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Como a Fino Mornasco dei giorni scorsi.

Mazze, coltello e droga nell’auto, una denuncia e due sanzioni

L’uomo, un’italiano residente in città, come riportato dai colleghi di Primacomo.it, è stato trovato con altre due persone all’interno di un’auto in occasione di un controllo nella località comasca: un 48enne italiano residente a Varese, incensurato e denunciato a piede libero, e una 30enne cittadina ucraina con regolare permesso di soggiorno residente a Montorfano. Sia lei che il 41enne di Nova sono risultati entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e l’uso di sostanze stupefacenti.

I tre soggetti sono apparsi subito nervosi durante l’identificazione degli operatori di Polizia, che resisi conto dello stato d’animo dei controllati, hanno deciso di effettuare una perquisizione dell’autovettura col sospetto che potessero occultare armi o strumenti di effrazione.

Dalla verifica del mezzo è stata rinvenuta nel vano dei sedili la presenza di un coltello a scatto con lama da 10 cm, una mazza da golf di metallo, una mazza da baseball in alluminio di colore nero, nonché una bustina in plastica contenente della polvere beige.

Il conducente pur sostenendo di essere il proprietario degli oggetti trovati, non conosceva il contenuto della sostanza nella bustina. I tre sono quindi stati sottoposti tutti a perquisizione personale che non ha portato alla presenza di altri oggetti pericolosi.

Il sequestro del materiale

Tutto il materiale ritrovato è stato quindi sequestrato e i tre soggetti accompagnati in Questura per i rilievi dattiloscopici e l’identificazione con banche dati dai quali sono risultati precedenti a loro carico. La sostanza sequestrata pari a 1,80 grammi, analizzata dagli operatori della Polizia Scientifica, è risultata essere sostanza stupefacente del tipo MDPV.

I due soggetti passeggeri dell’autovettura sono stati sanzionati amministrativamente, mentre il conducente varesino è stato indagato in stato di libertà per porto abusivo di armi specifiche e oggetti atti ad offendere.