MB: in 10 paesi il contagio si è fermato ECCO DOVE

MB: in 10 paesi i contagio si è fermato

Non siamo ancora fuori dall’emergenza ma i numeri dei contagi per coronavirus ci fanno decisamente ben sperare. Abbiamo messo a confronto i dati dell’ultima settimana che ci siamo lasciati alle spalle e verificato che ci sono ben 10 centri dove il contagio non è aumentato. Certo, sono tutti paesi piuttosto piccoli, ma è un dato che ci fa dire che, se continueremo a rispettare i comportamenti che ci vengono richiesti, abbiamo buone probabilità di uscire dall’emergenza o comunque riuscire a conviverci.

Ma veniamo ai dati Comune per Comune. Nella prima colonna è riportato il dato di contagi da Covid-19 lunedì 27 aprile, nella seconda quello di domenica 3 maggio e nella terza la differenza. Oltre ai dieci centri senza contagio – che sono evidenziati in neretto – ce ne son anche altri dove i numeri sono aumentati in modo davvero minimo. Qualche Comune in verità preoccupa ancora, speriamo che nei prossimi giorni portino buone nuove ovunque e che la fase della riapertura. sia pur parziale, non ci porti brutte sorprese.

I dati dei contagi Comune per Comune

Comune lunedì 27/4 domenica 3/5 differenza

Agrate 74 80 +5

Aicurzio 8 9 +1

Albiate 21 21 –

Arcore 100 105 +5

Barlassina 35 41 +6

Bellusco 56 57 +1

Bernareggio 65 66 +1

Besana 102 123 +21

Biassono 78 79 +1

Bovisio M. 55 57 +2

Briosco 22 22 –

Brugherio 220 227 +7

Burago M. 10 10 –

Busnago 30 35 +5

Camparada 7 7 –

Caponago 34 36 +2

Carate 95 99 +4

Carnate 44 47 +3

Cavenago 54 56 +2

Ceriano L. 16 20 +4

Cesano M. 178 192 +14

Cogliate 24 27 +3

Concorezzo 91 94 +3

Cornate 51 54 +3

Correzzana 8 9 +1

Desio 197 270 +73

Giussano 138 161 +23

Lazzate 34 37 +3

Lentate 44 46 +2

Lesmo 51 51 –

Limbiate 162 166 +4

Lissone 219 225 +6

Macherio 29 30 +1

Meda 68 76 +8

Mezzago 28 28 –

Misinto 17 18 +1

Monza 911 978 +67

Muggiò 99 100 +1

Nova M. 128 138 +10

Ornago 24 26 +2

Renate 24 24 –

Roncello 27 27 –

Ronco B. 22 22 –

Seregno 222 230 +8

Seveso 69 76 +7

Sovico 23 24 +1

Sulbiate 14 14 –

Triuggio 28 29 +1

Usmate 30 32 +2

Varedo 58 63 +5

Vedano 48 51 +3

Veduggio 31 32 +1

Verano 37 38 +1

Villasanta 69 72 +3

Vimercate 188 193 +5

