MB: morti causa Covid triplicati nell’ultima settimana. I contagi sono più che raddoppiati, come del resto avviene da qualche settimana a questa parte. Ci stiamo avvicinando ai mille decessi ufficiali in Provincia, mentre abbiamo superato i ventimila contagi.

MB: morti causa Covid triplicati nell’ultima settimana

Nell’ultima settimana, da lunedì 26 ottobre a domenica 1 novembre, in Provincia di Monza e Brianza si sono registrati purtroppo 41 decessi a causa del coronavirus, che hanno portato il totale a 981. Ieri poi se ne sono aggiunti altri 10 che hanno portato il totale a 991, questione di giorni quindi e potremmo superare la triste cifra di mille morti ufficiali.

Tenendo sempre presente che già a giugno i decessi totali dei primi sei mesi di quest’anno, rispetto alla media dei primi sei mesi dei cinque anni precedenti, facevano registrare oltre 1.300 morti in più. Una vera tragedia, che si è abbattuta soprattutto sulle persone più anziane.

Tornando ai numeri ufficiali, abbiamo ricominciato purtroppo a contare i morti nella settimana dal 12 al 18 ottobre, quando ne abbiamo registrati 11, la settimana successiva erano stati 14, poi il balzo a 41 e il dato di ieri che non promette niente di buono.

Anche i contagi aumentano di settimana in settimana

Analogo discorso si può fare per i contagi, che praticamente raddoppiano (anche qualcosa di più) di settimana in settimana. Da lunedì 26 ottobre a domenica 1 novembre ne abbiamo contati 6.943, la settimana precedente erano stati 3.322, quella prima ancora 1.389 e dal 5 all’11 ottobre 618.

Ieri, lunedì 2 novembre, l’ulteriore incremento che ha portato i contagi da inizio pandemia a superare quota ventimila, raggiungendo 20.119. Il numero comprende tutti i contagiati dall’inizio della pandemia (non gli attuali positivi), guariti e decessi.

Più della metà dei contagi, come si può evincere dai numeri riportati, si sono registrati nelle ultime settimane, un dato influenzato ovviamente dai tanti tamponi effettuati, che sono molti di più in questa “seconda ondata” della pandemia rispetto alla prima ondata. Influenzato però anche da un virus che da qualche settimana ha ripreso decisamente a circolare in tutta la Provincia MB.