Meda, perde il controllo della moto: trasportato in codice giallo. L'episodio è avvenuto in via degli Angeli Custodi, protagonista un 55enne.

55enne cade dalla moto

Tanto spavento, ma fortunatamente nulla di grave per un 55enne che stava percorrendo via degli Angeli Custodi in direzione Lentate sul Seveso. L'uomo si trovava in sella alla sua moto quando improvvisamente ha perso il controllo, per cause ancora da accertare. Il 55enne è caduto a terra, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con la Croce Bianca di Cesano Maderno oltre alla Polizia Locale di Meda. A soccorrere l'uomo anche alcuni automobilisti. Dopo i soccorsi, l'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.