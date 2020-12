Meda, elettricista cade dalla scala e finisce in ospedale

Cade dalla scala e finisce in ospedale. E’ successo oggi a un elettricista che stava effettuando un intervento in un condominio di Meda.

Elettricista cade dalla scala

L’infortunio si è verificato intorno alle 10.30 di oggi, giovedì 10 dicembre 2020. In base a quanto ricostruito, un elettricista stava lavorando all’interno di un complesso tra via Cialdini e viale Brianza. Mentre stava eseguendo l’intervento, per motivi ancora da accertare, è precipitato dalla scala finendo a terra.

Sul posto Polizia Locale e ambulanza

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza. Dopo aver prestato le prime cure all’elettricista, i soccorritori lo hanno trasferito in codice verde in ospedale. Si sospetta la frattura della caviglia.

